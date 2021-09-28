В России разработают систему ценообразования на СО2 в ходе эксперимента на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Россия проработает систему ценообразования на выбросы парниковых газов в ходе реализации эксперимента по снижению выбросов в Сахалинской области. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на форуме "Нефть и газ Сахалина 2021".

"Очень важно, что в конечном итоге на примере этого эксперимента запустим свою систему ценообразования на CO 2 . И вот здесь нам предстоит пройти тот путь, по которому наши европейские коллеги идут 20 лет, в достаточно сжатый период времени, в сжатые сроки, - сказал он. - Нам предстоит пройти все эти вопросы на сахалинском эксперименте".

По его словам, российским властям предстоит сложный диалог о том, каким будет ценообразование на выбросы СО 2 в России. "Предельное, как в европейкой системе торговли квотами, когда 85% квот бесплатно и только 15% квот идут на рынок и за счет них образуется та самая высокая цена, о которой мы слышим - €50, €55, последние данные - €63 за тонну СО 2 . Или мы все-таки пойдем к средней системе ценообразования, потому что даже если мы разделим €50-60 на общий объем [выбросов], мы получаем €5-7 за тонну СО 2 , и это совсем другие цифры, и они совсем по-другому будут влиять на экономику", - пояснил министр.

Кроме того, в ходе эксперимента на Сахалине будет обсуждаться вопрос о системе и методике распределения квот на CO 2 . "Что взять за основу: исторический принцип распределения или брать лучшие мировые бенчмарки, или брать наши наилучшие доступные технологии? Как учитывать бюджетную эффективность? Должны ли мы учитывать объем налогов, которые платятся в бюджеты всех уровней при распределении квот? Вот на все эти вопросы нам предстоит ответить, предстоит выработать эту систему", - подчеркнул Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что фискальная нагрузка при реализации климатических проектов не должна увеличиваться. "Наша задача, чтобы заработал рынок климатических проектов. Чтобы был спрос со стороны компаний и чтобы было предложение соответствующих проектов", - резюмировал министр.

О проекте на Сахалине

В январе правительство РФ утвердило дорожную карту по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами. Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность.