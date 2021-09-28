Австралийский регулятор обвинил Google в нарушении правил конкуренции на рынке рекламы

СИДНЕЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) выявила серьезные нарушения принципов добросовестной конкуренции на рынке цифровой рекламы и рекламных технологий страны. Как указал антимонопольный регулятор в докладе, обнародованном во вторник, доминирующее положение корпорации Google наносит ущерб издателям, рекламодателям и потребителям.

По мнению комиссии, одних лишь "правовых мер, предусмотренных действующим законодательством Австралии, недостаточно для обеспечения добросовестной конкуренции в секторе", а потому необходимо разработать свод правил для регулирования рынка цифровой рекламы. "Google <...> контролирует ключевые звенья цепочки поставок рекламы и рекламных технологий. По нашим оценкам, в 2020 году более 90% рекламы попали на рынок через один или несколько сервисов Google. Доминирующее положение платформы подкреплено множеством факторов, включая доступ к данным потребителей, эксклюзивным технологиям, а также возможность интеграции всех своих рекламных технологий", - указал регулятор.

В ACCC также подчеркнули, что Google использует свое положение на рынке для защиты от конкуренции, предоставляя существенные преимущества собственным и интегрированным сервисам. Уникальное положение платформы позволяет ей получать выгоду в ущерб другим. "Структура корпорации выстроена так, что в рамках одной транзакции Google может действовать и от имени покупателя, и от имени продавца, <...> а поскольку их интересы не могут совпадать, возникает конфликт, который наносит вред обеим сторонам", - отмечено в докладе комиссии.

"Мы выявили системные проблемы, связанные с поведением [Google] на протяжении многих лет. Отсутствие конкуренции рекламных технологий, вероятно, стало причиной повышения затрат для всех игроков рынка, а низкая эффективность индустрии в целом привела <...> к снижению качества онлайн-контента. В конечном итоге это отразится и на потребителях, которым придется платить за рекламируемые товары больше", - пояснил глава АССС Род Симс.

Для решения проблем рынка рекламных технологий регулятор вышел к властям страны с рекомендацией "создать правила для регулирования конфликтов интересов и обеспечения добросовестной конкуренции среди поставщиков рекламных технологий". Ожидается, что принципы создания этих правил и правовых основ для их применения будут представлены комиссией в сентябре 2022 года.