Предприниматели из регионов России нарастили продажи на Wildberries на 111%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из регионов нарастили продажи на 111% на Wildberries. Об этом сообщается в аналитике онлайн-ритейлера Wildberries, проведенной среди данных по продажам региональных предпринимателей (кроме Москвы) в денежном и штучном выражении в период январь - август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным аналитики, с января по август 2021 года продажи российских предпринимателей, ведущих бизнес на Wildberries за пределами Москвы, выросли на 111% год к году, до 184,3 млрд рублей.

Как отмечают в компании, около 90% оборота региональных предпринимателей приходятся на представителей малого и среднего бизнеса - их оборот за 8 месяцев 2021 г. вырос еще значительнее - на 131% год к году.

За пределами двух столиц наибольшие объемы продаж отмечены у предпринимателей из следующих регионов: Ивановская область (10,3 млрд рублей, +129% год к году); Ростовская область (6,7 млрд рублей, +131%); Свердловская область (6,3 млрд рублей, +160%); Новосибирская область (5,8 млрд рублей, +75%); Нижегородская область (4,8 млрд рублей, +171%).

Более всего нарастить свои продажи на Wildberries удалось региональным продавцам аксессуаров (+101%), продуктов питания (+178%), обуви (+56%), посуды и различного кухонного инвентаря (+174%), и игрушек (+99%).