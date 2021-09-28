Якутия будет экономить $240 млн в год за счет ветродизельного комплекса в Тикси

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Запуск ветродизельного комплекса (ВДК) в поселке Тикси в Якутии позволяет экономить ежегодно $240 млн, которые регион тратил на дизельное топливо. Об этом во вторник сообщил министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин на площадке Северного форума.

"Ветродизельный комплекс в поселке Тикси общей мощностью почти 1 МВт позволит нам экономить ежегодно более $240 млн на дизельном топливе. Этот проект мы и дальше будем развивать. Как раз на полях Восточного экономического форума с корпорацией "Мицуи" мы провели переговоры по этому вопросу, чтобы масштабировать его дальше, на арктические регионы нашей республики", - сказал Кириллин.

Старт проекту по возведению ВДК был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума. В феврале 2018 года "Русгидро", правительство Якути и NEDO подписали соглашение о строительстве ветродизельного комплекса в Тикси. В эксплуатацию комплекс был введен в конце декабря 2020 года. Это позволило повысить надежность энергоснабжения поселка и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Всего в Якутии до 2024 года планируется строительство и модернизация 47 дизельных электростанций в арктических и северных районах с использованием возобновляемых источников энергии.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.