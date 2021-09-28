Глава Минсельхоза Омской области оценил убытки аграриев в 300 млн рублей

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Прямой ущерб, нанесенный в этом году сильной засухой аграриям Омской области, составил 280-300 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Прямой ущерб из-за гибели посевов составил 280-300 млн рублей. Это те расходы, которые понесли аграрии на распашку земли, семена, удобрения. Какой урожай они из-за этого недополучили, сейчас оценить сложно, но это миллиарды рублей", - сказал Дрофа.

По его словам, при нормальных осадках урожайность зерновых культур составляет в Омской области 18-20 центнеров с гектара.

"У нас же сейчас средняя урожайность - 14 центнеров, - отметил министр. - Для сравнения в соседней Новосибирской области, где с осадками как раз было хорошо, прогнозируется рекордный урожай, урожайность превысила 24 ц/ га".

Дрофа подчеркнул, что засушливые явления в регионе были зафиксированы уже в середине июня.

"В той или иной степени пострадало более 600 тыс. га посевов (около 22% от общей площади посевов - прим. ТАСС), 40 тыс. га вообще погибли и были перепаханы", - добавил он.

По словам министра, улучшить положение пострадавших аграриев поможет страхование посевов. В этом году в Омской области застраховано более 700 тыс. га посевных площадей, что является одним из лучших показателей в стране.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.