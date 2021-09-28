Банк БРИКС получил новое здание штаб-квартиры в Шанхае

ШАНХАЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Шанхая официально передало в пользование Нового банка развития (НБР) БРИКС новое здание штаб-квартиры этой финансовой организации после завершения строительства, которое продолжалось в течение четырех лет. Участие в состоявшейся во вторник торжественной церемонии принял мэр Шанхая Гун Чжэн, сообщает местный информационный портал "Пэнпай".

Выступивший в режиме видеообращения на церемонии передачи здания министр финансов КНР Лю Кунь подчеркнул, что НБР является важной платформой для сотрудничества стран-членов БРИКС. Министр также выразил надежду на то, что этот банк продолжит следовать путем инноваций и будет играть еще большую роль в развитии глобальной экономики и финансов. В свою очередь Гун Чжэн подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с банком, объединению усилий для превращения Шанхая в международный финансовый центр, а также расширению роли банка в качестве площадки для международного сотрудничества.

Символическая церемония закладки первого камня здания новой штаб-квартиры банка БРИКС состоялась в сентябре 2017 года. Она расположена в шанхайском ЭКСПО-парке в новом районе Пудун недалеко от набережной реки Хуанпу. Общая площадь 30-этажного здания, дизайн которого напоминает логотип банка (стилизованный треугольник), составляет 126 тыс. кв. м.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Бразилии в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Портфель обязательств банка БРИКС с момента начала его операционной деятельности по уже одобренным проектам превысил 30 млрд долларов, а совокупные выплаты составили более $10 млрд. Проекты охватывают различные направления, включая зеленую энергетику, городскую и транспортную инфраструктуру, систему водоочистки и многие другие сферы.

В начале сентября этого года пресс-служба банка объявила о том, что Совет управляющих НБР одобрил включение в состав финансового учреждения новых членов, которыми станут ОАЭ, Уругвай и Бангладеш.