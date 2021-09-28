ЦБ выявил манипулирование рынком в 2018-2021 годах физлицами с помощью стратегии pump&dump

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России установил факты манипулирования рынком в 2018-2021 годах на организованных торгах ряда ценных бумаг группой физлиц при помощи стратегии pump&dump (совершение сделки по покупке актива по искусственно завышенной цене за счет выставления "агрессивных" заявок на покупку с последующей продажей пакета актива по такой завышенной цене). Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Согласно выводам проверки, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к манипулированию рынком отнесены операции, совершенные Пермяковым А.Н. по собственному торговому счету на рынках 37 выпусков ценных бумаг и торговому счету Верещагина В.А. на рынках 11 выпусков ценных бумаг, Смирновым А.А. на рынках 10 выпусков ценных бумаг, Байрамовой Е.Ю. на рынках 6 выпусков ценных бумаг. Таким образом, указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона", - сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Сообщается, что Пермяков А.Н., Смирнов А.А., Байрамова Е.Ю. использовали для получения положительного финансового результата стратегию pump&dump несколько раз за торговую сессию. Данная торговая активность, по данным ЦБ, носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах.

Банк России вынес постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком в отношении Пермякова А.Н. и Смирнова А.А., обязательные для исполнения предписания регулятора о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем направлены в адрес Пермякова А.Н., Верещагина В.А., Смирнова А.А., Байрамовой Е.Ю.

Предписания были также направлены Банком России профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ПАО "Московская биржа", ПАО "СПБ биржа", АО СПВБ о приостановлении совершения сделок и проведения операций по торговым счетам Пермякова А.Н. и Смирнова А.А.