Двум высокотехнологичным предприятиям "Ростеха" присвоили статус технопарка в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Статус технопарка в Москве присвоили НИИ резиновых и полимерных изделий и Институту электронных управляющих машин им. Брука, которые входят в состав ГК "Ростех". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы присвоило статус технопарка двум высокотехнологичным предприятиям - АО "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" и ПАО "Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука", входящим в состав ГК "Ростех". Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НИИ резиновых и полимерных изделий находится в московском районе Богородское. Среди выпускаемой продукции - шины для грузовиков, резинотехнические изделия для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения. В технопарке арендуют площади 18 резидентов. Предприятие планирует реконструкцию и техническое перевооружение помещений для будущих резидентов технопарка, включая создание центра производства авиационных шин с современным стендом для проведения динамических испытаний, сертифицированных в соответствии с российскими и международными требованиями. Инвестиции составят 20 млн рублей.

Институт электронных управляющих машин им. Брука расположен в Гагаринском районе Москвы. Основным направлением деятельности предприятия является проведение исследований, разработка, внедрение и последующая коммерциализация отечественных микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей и средств управления процессами, обеспечивающих высокий уровень технологической и информационной безопасности России в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сфер. В планах развития технопарка - инвестировать 320 млн рублей, в том числе на модернизацию линии для опытного и мелкосерийного производства вычислительной техники, а также на создание центра компетенций по разработке вычислительной техники.

Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%. В настоящее время в Москве создано 45 технопарков.