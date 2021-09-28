Хуснуллин сообщил о планах правительства оптимизировать сферу ЖКХ для инвесторов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит предложения по оптимизации сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России для инвесторов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на VIII Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября.

"Программа ЖКХ - отдельная тема, которую надо докручивать. Мы серьезно этим занимаемся, готовим предложения <...>. Сегодня из достаточно тяжелой отрасли она могла бы стать драйвером развития", - сказал он на пленарной сессии "Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего".

По словам Хуснуллина, окупить проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве достаточно сложно, однако механизм инфраструктурного меню дает надежду на окупаемость и возвратность. "Конечно, надо увязывать программу с концессионными соглашениями, инвестиционными программами. Потому что один из ключевых факторов приведения ЖКХ в порядок - снижение потерь", - сказал он.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния. Порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%.