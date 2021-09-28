Суд Москвы 10 ноября рассмотрит жалобы Facebook, WhatsАpp, Twitter на штрафы в 36 млн руб.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Таганский районный суд 10 ноября рассмотрит жалобы Facebook, WhatsАpp и Twitter на штрафы в размере 36 млн рублей за отказ локализовать данные в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение жалоб на постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 26.08.2021 года в отношении WhatsApp LLC, Twitter Inc, Facebook Inc, привлекаемых к административной ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) состоится в Таганском районном суде Москвы 10 ноября в 09:00, 09:30,10:00 мск соответственно", - сказали в пресс-службе.

Постановлением мирового судьи в отношении WhatsApp назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. Twitter и Facebook оштрафовали на 17 и 15 млн рублей. Ранее они уже получали штрафы по 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей в феврале 2020 года. 29 июля компания Google была оштрафована на 3 млн рублей по этой статье. Она предусматривает штраф в размере от 1 до 6 млн рублей, а за повторное нарушение - до 18 млн рублей.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных до 1 июля. По данным ведомства, хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.