Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах с начала года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах в 2021 году, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках конференции "Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность".

"Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности. <...> Мировая практика показывает, что международные рейтинги для инвесторов являются неким индикатором качества, поэтому участие в них - стратегически важно и эффективно относительно привлекательности столицы. Из числа уже опубликованных в 2021 году международных рейтингов в 17 Москва улучшила и сохранила высокие позиции, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые", - сказал Ефимов.

Он отметил, что во многом рост Москвы в них - системный результат городской политики поддержки инвестиций.

Аналитическим центром Москвы осуществляется постоянный мониторинг и анализ более 80 международных рейтингов городов. В 2021 году столица впервые заняла лидирующее место в категории "Общественные пространства" и третье - по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира в рейтинге Cities of Choice BCG. В рейтинге Eden Strategy Institute Top-50 Smart City Government 2020/2021 Москва заняла 14 место. Кроме того, впервые лидирующая позиция Москвы среди европейских исторических мегаполисов была отмечена в рейтинге сохранения объектов культурного наследия, составленном PwC.

Как уточнили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, улучшить позиции и занять первое место по показателю эффективности работы городского транспорта Москве удалось в рейтинге McKinsey. Кроме того, столица стала пятой в Европе и 18-й в мире по развитию экосистемы финансовых технологий в рейтинге Findexable. В сентябре 2021 года Москва переместилась на 50-е место в рейтинге глобальных финансовых центров мира Z/Yen, а с 2014 года входит топ-25 рейтинга глобальных городов будущего и в этом году заняла второе место среди крупнейших мегаполисов мира по стратегии продвижения прямых иностранных инвестиций, уступив только Нью-Йорку.