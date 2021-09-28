Власти Дагестана обсуждают строительство морского порта в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый морской порт может быть построен в дагестанском городе Каспийске, сообщил во вторник глава Минэкономразвития Дагестана Руслан Алиев на конференции, посвященной социально-экономическому развитию региона.

"Обсуждается проект строительства нового морского порта в Каспийске", - сказал Алиев, не уточнив деталей проекта.

Кроме того, по его словам, в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос комплексного развития инфраструктуры Каспийска.

"Это связано с передислокацией Каспийской флотилии, однако принимаемые решения о развитии инфраструктуры касаются не только военнослужащих и членов их семей, но и всех жителей города", - добавил Алиев.

По его словам, в перечень комплексного развития инфраструктуры города включено 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры на общую сумму 27,2 млрд рублей. "Реализация данных мероприятий позволит практически полностью снять инфраструктурные ограничения города Каспийска", - добавил министр.

Каспийск - город-спутник Махачкалы, с 2014 года имеет статус моногорода, с 2017 года на территории города действует режим ТОР (территории опережающего развития). В апреле 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переводе в Каспийск из Астрахани Каспийской флотилии.