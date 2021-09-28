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В "Русале" заявили, что движение поездов по железной дороге в Гвинее восстановлено

Гвинейские СМИ сообщили 20 сентября о столкновении грузовых составов, в которых перевозили боксит "Русала"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов по железной дороге в Гвинее восстановлено, предприятие "Русала" работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Движение поездов по железной дороге было восстановлено в субботу, 25 сентября. Предприятие работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Гвинейские СМИ сообщили 20 сентября о столкновении грузовых составов, в которых перевозился боксит "Русала". В частности, новостной портал Guinee Matin сообщил о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате инцидента.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая - владеет в Гвинее "Компанией бокситов Киндии" (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует в стране проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан.

"Русал" добыл 7,435 млн тонн бокситов на своих активах в Гвинее в 2020 году, что составило половину от его общей добычи этого сырья. Компания использует бокситы со своих гвинейских активов для производства глинозема на своих глиноземных заводах в Ирландии и на Украине. Затем большая часть произведенного там глинозема поступает на российские заводы "Русала" для производства алюминия.

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