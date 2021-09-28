В Чехии заявили, что не изменят решения по АЭС "Дукованы" касательно России и Китая

ПРАГА, 28 сентября. /ТАСС/. Чехия не пересмотрит решение, согласно которому компании из РФ и КНР были отстранены от участия в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (юго-восток республики). Об этом заявил во вторник журналистам вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек.

"Чехия ничего пересматривать не будет", - отметил Гавличек. По его словам, расширение списка участников конкурса "в данный момент вообще не рассматривается".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее сообщила, что китайские власти надеются на то, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС "Дукованы" в соответствии с принципами справедливой рыночной конкуренции. По словам китайского дипломата, Пекин ожидает от чешского правительства создания "недискриминационной и прозрачной деловой среды" для иностранных инвесторов.

Пресс-секретарь МИД Чехии Эва Давидова, комментируя слова коллеги из Пекина, сказала, что внешнеполитическое ведомство республики не получало официальных обращений китайской стороны по поводу подписанного Земаном в понедельник закона, исключающего участие компаний РФ и КНР в строительстве и обслуживании нового энергоблока на АЭС "Дукованы".

Этот закон получил ранее одобрение чешского парламента. Согласно документу, к проекту могут быть привлечены только компании из стран, присоединившихся к Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО от 1996 года. РФ и Китай не относятся к указанным государствам.