Проект "Новый Мурманск" позволит увеличить ВРП Заполярья на 58,9 млрд рублей до 2038 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Проект "Новый Мурманск" по реновации территории бывшего судоремонтного завода приведет к росту валового регионального продукта (ВРП) Мурманской области на 58,9 млрд рублей до 2038 года, такие данные приводятся в презентации губернатора Заполярья Андрея Чибиса, которую он представил во вторник в рамках VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП". Концепция "Нового Мурманска" заключается в комплексной реновации промышленной территории бывшего судоремонтного завода и превращении его в уникальное городское пространство.

"Эффекты от реализации проекта: 58,9 млрд рублей прирост ВРП до 2038 года, создание 2,1 тыс. рабочих мест, до 50 мероприятий в год на событийной площадке и в конгресс-центре в совокупности, до 1,9 млн человек - годовая посещаемость проекта", - приводятся данные презентации Чибиса на пленарной сессии "Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего" конгресса "Российская неделя ГЧП".

Проект "Новый Мурманск" планируется реализовать в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска, рядом с первым в мире атомным ледоколом "Ленин", функционирующим как музей. Добраться до ледокола можно будет по уникальному крытому пешеходному мосту, который будет начинаться прямо из центра Мурманска (с железнодорожного вокзала). "Этот мост - это крытая парковая территория, которая упирается в Музей Арктики, которого тоже сейчас нет. Также в проекте будет все, что касается конгресс-центра, апартаментов, отелей, бизнес-центра, фудкортов и рыбного рынка как притяжение, и, конечно, большая спа-зона вместе с мариной для судов", - сказал губернатор Чибис во время представления проекта.

Глава Мурманской области также пояснил, что проект "Новый Мурманск" позволит создать уникальную инфраструктуру не только для жителей Мурманской области, но и для туристов, количество которых, по данным мурманских властей, в этом году уже к сентябрю составило около 300 тыс., а официальные доходы туристического бизнеса за два года в Заполярье превысили 5 млрд рублей. "Мы за последние два года раскрутили Мурманскую область как очень серьезное туристическое направление. Помимо местных жителей у нас есть большой гарантированный поток людей, которые едут в Мурманскую область, и мы точно понимаем, что проект будет востребован, в том числе и для наших гостей", - отметил Чибис.

Стоимость проекта "Новый Мурманск", по последним подсчетам, оценивается в 16,7 млрд рублей, как минимум 3,4 млрд из которых будут предоставлены Мурманской области в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов. Как сообщил Чибис в беседе с ТАСС после пленарной сессии конгресса, столь масштабный проект потребует консолидации как средств государства, так и частных инвесторов. "Что касается инфраструктуры проекта - это бюджетные инвестиции через инструмент бюджетных инфраструктурных кредитов, решение по которым мы уже получили. Среди частных инвесторов мы подписали соглашение с Accor - это ассоциация отельеров, с которыми мы прорабатываем тех, кто будет инвестировать в отели на этой территории. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые будут строить и модернизировать бизнес-центр и конгресс-холл тоже. С одним из крупнейших концессионеров в стране мы отрабатываем тему пешеходного крытого парка, уникальной территории", - сказал Чибис.

О проекте "Новый Мурманск"

Проект создания культурно-делового центра "Новый Мурманск" был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и будет реализован при поддержке правительства Мурманской области, Минвостокразвития РФ, ВЭБ.ДВ (бывший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) и Корпорации развития Мурманской области. Для его реализации специалисты КБ "Стрелка" подготовили стратегию развития (мастер-план) территорий Морского вокзала, Мурманского Судоремонтного завода, железнодорожного вокзала и автовокзала Мурманска. Мастер-план станет отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов.

О конгрессе "Российская неделя ГЧП"

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Конгресс проходит при участии вице-премьера РФ Марат Хуснуллина, а также других представителей правительства России, председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, крупного бизнеса и руководителей регионов РФ.