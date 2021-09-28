Глава Минэнерго Украины представил ЕК позицию страны по контракту Венгрии с "Газпромом"

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон представил позицию своей страны по контракту по газу, подписанному Венгрией и "Газпромом". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок", - отметил он.

По словам представителя ЕК, "еврокомиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Еврокомиссии о том, что она считает Украину надежной транзитной страной".

В целом, как сообщил представитель ЕК, Симсон и Галущенко провели конструктивную встречу. "Еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых на Украине как на рынке электроэнергии, так и на рынке газа, поддержку Еврокомиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность содействовать этому процессу путем принятия дорожной карты по шагам и контрольным показателям, которые должны быть выполнены до конца, - рассказал он. - Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на экологически чистую энергетику и о состоянии программ повышения безопасности атомных электростанций".

Встреча Симсон с Галущенко прошла на фоне подписания Венгрией и "Газпромом" 27 сентября нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД. В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В качестве последствия решения о газовом контракте Министерство иностранных дел Украины предупредило о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.