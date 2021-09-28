Структуры Мошковича в рамках SPO продадут около 13,4% акций "Русагро"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Структуры основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича в рамках SPO продадут около 13,4% акций компании. Об этом говорится в сообщении "Русагро".

"Компания заявляет, что ее контролирующий акционер Granada Capital CY Limited объявил о своем намерении продать около 18 млн глобальных депозитарных расписок в виде обыкновенных акций, что составляет примерно 13,4% выпущенного акционерного капитала компании", - отмечается в сообщении.

В рамках SPO продавцом выступят структуры основного владельца компании Вадима Мошковича, который после проведения размещения будет владеть примерно 58,5% акционерного капитала.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.