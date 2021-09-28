"Аэрофлот" в девятый раз признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/ Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в девятый раз получил звание "Лучшей авиакомпании Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте компании.

"Аэрофлот" в очередной раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021. Звание лучшего авиаперевозчика в Восточной Европе "Аэрофлот" подтвердил в девятый раз в своей истории и восьмой раз подряд", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, премию World Airline Awards сравнивают с "авиационным Оскаром", она считается главной авиационной наградой мира. Ежегодно ее присуждает британское консалтинговое агентство Skytrax - ведущий глобальный оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов - на основе крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров, отмечается в сообщении.

В связи с кризисом в мировой авиационной отрасли, связанным с пандемией, нынешний рейтинг составлялся на протяжении почти двух лет - с сентября 2019 года по июль 2021 года - и основан на 13 млн верифицированных отзывов авиапассажиров из более чем 100 стран. Заполнить опросные листы можно было онлайн на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 350 авиакомпаний мира, добавили в пресс-службе.

"С учетом непростой ситуации в мировой авиации подтверждение стабильно высокого статуса от Skytrax World Airline Awards - это большая честь и залог уверенного восстановления наших позиций на глобальном рынке", - заявил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь президент Skytrax Эдвард Плейстед, которого также цитирует пресс-служба российского перевозчика, отметил, что "Аэрофлот" укрепил позиции фаворита среди пассажиров не только в России и Восточной Европе, но и в качестве одного из крупнейших игроков всего европейского рынка.

"Аэрофлот" в рейтинге лучших авиакомпаний мира

По данным рейтинга Skytrax, опубликованного на официальном сайте агентства, в списке топ-100 лучших авиакомпаний мира 2021 года "Аэрофлот" поднялся на 8 позиций вперед - с 22 на 14 место - обойдя KLM, Turkish Airlines, Swiss, Air New Zealand, Etihad и других мировых лидеров. "Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания в основном рейтинге Топ-100.