"Известия": Минприроды предложило увеличить сбор для неэкологичных товаров

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило рассчитывать экологический сбор по новой формуле: умножать базовую ставку на повышающий коэффициент от одного до пяти в зависимости от экологичности продукции. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект методики расчета платежа.

По данным газеты, правительство ориентируется на ежегодные затраты на сбор, транспортировку и утилизацию мусора, а затем фиксирует базу. В эту сумму входят также основные затраты: покупка и содержание контейнеров, расходы на строительство заводов для переработки. Отмечается, что повышающий коэффициент будет учитывать степень легкости извлечения продукции из отходов, выгоду от ее утилизации и наличие необходимых технологий для этого, сколько раз можно перерабатывать товар, а также потребность во вторичном сырье.

Соавтор новой методики Российский экологический оператор (РЭО) уточнил газете, что упаковка из прозрачного стекла будет иметь коэффициент один, что обозначает оплату компанией только базовой ставки, а для некоторых видов электроники он составит пять. Глава РЭО Денис Буцаев рассказал "Известиям", что оператор работает над тем, чтобы запуск реформы расширенной ответственности производителя (РОП) произошел с 1 января 2022 года. Он также добавил, что одновременно с этим может начаться расчет экосбора по новой формуле. Кроме этого, Буцаев отметил, что повышающий коэффициент должен побуждать производителя переходить на более экологичные товары и упаковки.

В пресс-службе Минприроды рассказал газете, что приоритетом является самостоятельная утилизация, а не уплата экологического сбора. В ведомстве добавили, что при расчете ставок экологического сбора важно учитывать эксплуатационные и инвестиционные затраты. При достаточном количестве мощностей по обработке и утилизации отходов величина инвестиционной составляющей стремится к нулю, пишет газета.

Отмечается, что Минпромторг не согласовал проект методики, так как установление "экологических" коэффициентов может привести к нагрузке на социально значимые отрасли. В Минэкономразвития и Минсельхозе сказали "Известиям", что изучают методику.

О системе расширенной ответственности производителей

В Минприроды России ведется работа над редакцией проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Российский экологический оператор (РЭО) может стать оператором электронной системы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки и контролировать взимание с компаний экологического сбора.

Оператор системы будет осуществлять сквозной контроль всех платежей экосбора, анализировать отчетность и направлять уведомления в Росприроднадзор в случае каких-либо несоответствий. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 законопроектом предполагается установить запрет на реализацию на территории Российской Федерации товаров, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов от использования товаров.

Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу с 2022 года. 20 июля статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг РФ пока не согласовал новые требования к утилизации товаров, изложенные в законопроектах, обеспечивающих реализацию концепции РОП.