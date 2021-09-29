Челябинские власти предложили создать в рамках ШОС советы производителей сельхозтоваров

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Челябинской области в среду на проходящем в Челябинске Втором форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступило с инициативой создания координационных советов производителей сельхозтоваров и переработчиков. Новые структуры позволят нарастить товарооборот между странами организации за счет координации усилий малого и среднего бизнеса, сообщил во время панельной сессии министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

"Основной задачей является увеличение товарооборота и увеличение поставок продукции между нашими странами. С целью реализации этой задачи Министерство сельского хозяйства Челябинской области выступает с инициативой по созданию на уровне региональных аграрных ведомств стран ШОС координационных советов сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, экспортеров, а также региональных центров кооперации", - сказал Кобылин.

По его словам, деятельность советов должна быть сосредоточена на обсуждении и решении вопросов совместной кооперации поставок различных компонентов. "Эта тема очень интересна для малых форм хозяйствования, поскольку крупные вертикально интегрированные холдинги по сути имеют возможности и финансы, компетенции, чтобы самостоятельно продвигать эту продукцию на внешние рынки, чего не сказать о малых компаниях. Региональные координационные советы как сообщества сельхозтоваропроизводителей и компаний-переработчиков объединят усилия малых и средних производителей, позволят формировать предложения по организации дополнительных форм взаимодействия и увеличат общий объем товарооборота", - пояснил министр.

По данным Минсельхоза Челябинской области, Челябинская область на сегодня занимает первое место в Уральском федеральном округе по объемам экспорта агропромышленной продукции. За прошлый год объем экспорта агропромышленной продукции в регионе составил $180 млн. С начала реализации национального проекта по экспорту агропромышленной продукции прирост объема составил порядка $72 млн.

В Челябинске 29 сентября в очно-заочном проходит Второй форум глав регионов (административно-территориальных единиц) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По данным властей Челябинской области, международное событие призвано активизировать деловые и экспортные процессы на территории стран ШОС. Инициатива о создании нового направления сотрудничества в рамках ШОС впервые была выдвинута Челябинской областью в 2016 году, первый форум прошел в формате видеоконференции.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.