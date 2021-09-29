На бесплатную догазификацию в России подали свыше 350 тыс. заявок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 350 тыс. заявок подано по всей России в рамках программы ускоренной догазификации российских регионов до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В настоящее время "Газпром" и субъекты РФ продолжают сбор заявок потребителей на подключение к газу в уже газифицированных населенных пунктах. Общее количество поступивших на данный момент заявок в целом по России - более 350 тыс", - сказано в сообщении.

В рамках программ развития газоснабжения и газификации российских регионов на 2021-2025 годы газовый холдинг с начала 2021 года построил 78 газопроводов протяженностью около 1,4 тыс. км. "Созданы условия для газификации домовладений и квартир, а также котельных в 156 населенных пунктах", - отмечает "Газпром".

Согласно сообщению холдинга, совет директоров "Газпрома" также утвердил долгосрочную программу развития на 2022-2031 годы. Кроме того, на заседании рассмотрена и принята к сведению информация о возможности перехода ПАО "Газпром" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

О программе догазификации

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 кубометров в час.

В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.