Белорусский НПЗ "Нафтан" продолжает работу в штатном режиме после инцидента с возгоранием

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белорусский НПЗ "Нафтан" после инцидента с возгоранием дизельного топлива продолжает работу в штатном режиме, производственные планы из-за этого не корректировались. Об этом сообщает в среду корпоративное издание "Вестник Нафтана".

"В результате вчерашнего инцидента в ОАО "Нафтан" приостановлены пусконаладочные работы на установке замедленного коксования. На предприятии работает специальная комиссия. Устанавливаются причины ЧП, производится оценка повреждений, ремонтных потребностей и определение сроков восстановительных мероприятий", - говорится в сообщении. При этом договорные обязательства и производственные планы не корректировались.

По данным МЧС, поздно вечером 28 сентября при запуске установки замедленного коксования на территории "Нафтана" произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием. На месте пожара работали 15 единиц техники и 58 работников МЧС. В 22:14 (совпадает с мск) пожар был ликвидирован.