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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,5%

Индекс РТС потерял 0,32%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,5%, до 4 045,16 пункта, РТС - на 0,32%, до 1 750,65 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск снижение индекса Мосбиржи замедлилось до 4 059,27 пункта (-0,15%), индекса РТС - до 1 755,97 пункта (-0,02%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понизилась на 1,84% - до $76,91 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,94% и торгуется на уровне $73,83 за баррель.

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