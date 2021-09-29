Власти Челябинской и Иссык-Кульской областей договорились развивать экономические связи

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области (Россия) Алексей Текслер и губернатор Иссык-Кульской области (Киргизия) Мирбек Кожоев договорились совместно развивать туризм, сельское хозяйство и товарооборот между регионами. Об этом они сообщили журналистам на проходящем в Челябинске Втором форуме глав регионов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы готовы и можем развивать наш потенциал. <...> Давайте подумаем, каким образом можно увеличить потенциал в сфере промышленной кооперации, туризма, сфере сельского хозяйства", - сказал Текслер во время двусторонней встречи с Кожоевым.

Кожоев отметил, что Иссык-Кульская область очень заинтересована в развитии сотрудничества с Челябинской областью. Интересно взаимное развитие туризма, в том числе промышленного в Челябинскую область. Также предлагается создать совместную металлобазу на территории Иссык-Кульской области, через которую челябинские металлургические заводы смогут продавать свою продукцию. Кроме того, планируется развивать торговлю овощами и фруктами, а также другие направления экономической деятельности.

В Челябинске 29 сентября в очно-заочном проходит Второй форум глав регионов (административно-территориальных единиц) государств - членов ШОС. Международное событие призвано активизировать деловые и экспортные процессы на территории стран ШОС. Инициатива о создании нового направления сотрудничества в рамках ШОС впервые была выдвинута Челябинской областью в 2016 году, первый форум прошел в формате видеоконференции.

ШОС - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.