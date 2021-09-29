Дагестан в 2022-2023 годах получит более 1,5 млрд рублей на строительство и ремонт мостов

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Республика Дагестан получит 482 млн рублей в 2022 году и 984 млн рублей в 2023 году по федеральной программе "Мосты и путепроводы", сообщил в среду первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев в своем Instagram.

"Сегодня встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко… Игорь Владимирович подтвердил 482 млн рублей Дагестану на 2022 год и 984 млн рублей на 2023 по новой программе "Мосты и путепроводы". Для нашего региона это важнейшая программа, которую мы постараемся реализовать максимально эффективно", - написал Эмеев.

По его словам, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в сентябре Дагестану также дополнительно было выделено 400 млн рублей на дорожное строительство. "Все эти финансы законтрактованы", - добавил первый вице-премьер Дагестана.

Ранее в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщали, что в течение трех лет кабмин выделит 287,8 млрд рублей на строительство и ремонт мостов и путепроводов в РФ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".