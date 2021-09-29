В Астраханской области будут развивать производство продукции из технической конопли

АСТРАХАНЬ, 29 сентября /ТАСС/. Власти Астраханской области проводят переговоры с потенциальными инвесторами для развития производства продукции из технической конопли. Об этом сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

Ранее сообщалось, что весной были произведены опытные посадки технической конопли на базе двух учреждений в Черноярском и Камызякском районах Астраханской области, до этого в регионе она не культивировалась. Планировалось также засеивать техническую коноплю как предшественника основных культур - томата и картофеля.

"Для посадок были выбраны несколько перспективных семян - тех сортов, которые показали себя очень хорошо на нашей аридной зоне, опытные посадки признаны успешными. В данный момент мы разговариваем с потенциальными инвесторами по поводу развития данного перспективного направления на территории региона", - сказал Пашаев.

Как сообщал ТАСС, Минпромторг РФ прорабатывает поддержку технологий производства продукции из конопли. Современные инновации позволяют выпускать более 25 тыс. видов продукции с использованием конопляных волокон. Ее семена используются как посевной материал, продукт питания для людей и животных. Масла, приготовленные из данного сырья, применяются в медицине, косметологии, химической промышленности. Стебли растения предоставляют волокна для текстильной промышленности, это единственный в мире природный материал, не поддающийся разрушительному воздействию соленой морской воды.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.