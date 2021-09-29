Fix Price инвестирует до 16 млрд рублей в логистику и склады в 2021-2025 годах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price планирует инвестировать 15-16 млрд рублей в развитие логистики и складских помещений в 2021-2025 годах, говорится в сообщении компании в среду.

"Всего с текущего момента и до конца 2025 года Fix Price планирует инвестировать примерно 15-16 млрд рублей в развитие логистики и удвоить свои складские площади", - говорится в сообщении.

Fix Price открыл новый логистический комплекс в Динском районе Краснодарского края площадью 68 тыс. кв. м, который стал крупнейшим объектом компании и создает более 400 рабочих мест. Новый распределительный центр будет обслуживать 11 регионов России - кроме Краснодарского края это Ростовская и Астраханская области, Ставропольский край, Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия. Товары со склада будут отправляться в том числе за рубеж, отмечается в материале.

"Fix Price в течение 3-5 лет планирует нарастить количество торговых точек в том числе за пределами центральной России и в странах ближнего зарубежья. Новый распределительный центр (РЦ) в Краснодарском крае призван поддержать развитие сети Fix Price в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где сегодня насчитывается порядка 700 магазинов нашей сети и проживает порядка 20% населения страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора Fix Price Дмитрия Кирсанова.

По прогнозам компании Knight Frank, которая консультировала сделку по строительству распределительного центра между Fix Price и A2Group, обороты ретейлеров будут расти быстрыми темпами еще в ближайшие несколько лет, а грамотно выстроенная логистика будет основой бесперебойной работы торговой сети, добавляется в сообщении.

"Мы видим, что сейчас многие крупные игроки активно расширяют свою логистическую инфраструктуру в регионах России и ожидаем, что по итогам 2021 года по стране в целом будет введено более 850 тыс. кв. м складской недвижимости, а объем сделок превысит 1 млн кв. м", - приводятся в материале слова директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константина Фомиченко.

О компании

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 году. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль - 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).