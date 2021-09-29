Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 19%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 26 сентября 2021 год, вырос на 19% в годовом выражении и достиг $23,148 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста составлял 18%.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 13% и составил $7,114 млрд, продукции масложировой отрасли - на 45%, до $4,829 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 28%, до $1,035 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 14% и достиг $4,052 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 7%, до $3,044 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 14% - до $3,074 млрд.

В структуре экспорта 12,5% поставок пришлось на Турцию, 11,6% - на ЕС, на Китай - 11%, на Южную Корею - 7,3%, Казахстан - 6%, Египет - 5,1%, Белоруссию - 4,2%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,2%, Саудовскую Аравию - 2,1%.

По данным на 26 сентября, поставки российской продукции АПК в Турцию выросли на 34% в годовом выражении (до $2,885 млрд), в ЕС - на 32% (до $2,679 млрд,), экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 7% (до $2,537 млрд), в Южную Корею поставки выросли на 52% (до $1,687 млрд), в Казахстан - на 20% (до $1,388 млрд).