"Роснефть" и норвежская Equinor займутся проектами в области ВИЭ и водородной энергетики

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и норвежская энергетическая компания Equinor подписали соглашение в области углеродного менеджмента, которое предусматривает сотрудничество при разработке и внедрении технологий, сообщают компании.

Предполагается, что обмен опытом позволит компаниям применять технологические решения в области сокращения эмиссии парниковых газов на совместных проектах. Компании также будут стремиться к нулевому рутинному сжиганию попутного газа к 2030 году.

"Роснефть" и Equinor рассмотрят перспективы реализации новых проектов, которые предусматривают применение альтернативных источников энергии, в том числе ветрогенерации, использование технологий улавливания и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса - "синий" и "зеленый" водороды", - сообщила российская компания.

В феврале этого года "Роснефть" подписала подобное соглашение с британской BP, в июне - с Baker Hughe, а в сентябре с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI). В сентябре "Роснефть" была отмечена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой ей был присвоен статус лидера в области устойчивого развития. Компания вошла в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. В мире таким статусом обладают только 37 компаний, из которых четыре принадлежат к нефтегазовому сектору.

"Роснефть" и Equinor сотрудничают с 2012 года. Компании в 2017 году создали СП "Севкомнефтегаз", которое с 2019 года разрабатывает Северо-Комсомольское месторождение. В конце 2020 года компании создали СП "Ангаранефть", в которой норвежской компании принадлежит доля в 49%. "Ангаранефть" владеет лицензией на Даниловский лицензионный участок, на котором расположено Северо-Даниловское месторождение.