Цена авиакеросина на бирже превысила 52 тыс. рублей за тонну впервые с ноября 2018 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов увеличилась на 0,6% и превысила 52 тыс. рублей за тонну впервые с ноября 2018 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость авиакеросина достигла 52,08 тыс. рублей за тонну. В последний раз цена этого вида топливо на бирже была выше 52 тыс. рублей за тонну 1 ноября 2018 года (52,01 тыс. рублей за тонну).

В то же время незначительно снизилась цена на бензин Аи-95 - на 0,04%, до 60,23 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо также подешевело - на 0,2%, до 50,11 тыс. руб. за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 1,3%, до 26,04 тыс. рублей за тонну, после того, как три торговых дня подряд обновляла рекордные значения.

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов увеличилась на 1,1%, до 39,37 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,1%, до 57,26 тыс. рублей за тонну.