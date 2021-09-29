Строительство инфекционной больницы под Новосибирском обойдется в 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Стоимость строительства одной из крупнейших инфекционных больниц в Сибири, которую планируется возвести в Новосибирской области в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), составит около 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Колосов, председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга "К1", который будет заниматься возведением медучреждения.

Инфекционную больницу на 504 места должны ввести в экплуатацию в пригороде Новосибирска к 2022 году.

"На сегодняшний день ориентировочная стоимость объекта - около 5 млрд рублей. Она будет уточнена на этапе экспертизы. Мы планируем, что к концу следующего года объект будет введен", - сказал собеседник агентства.

Соглашение о строительстве медучреждения между властями региона и холдингом было подписано в среду на VIII Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП". Колосов уточнил, что приблизительные сроки возведения объекта - 10 месяцев. Финансовым партнером проекта выступит Газпромбанк.

В составе комплекса больницы планируется шесть лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и операционный блок с родовым отделением. Для транспортировки экстренных пациентов предусмотрена вертолетная площадка.