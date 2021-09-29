Рыбопромышленники получат льготы за развитие производства и переработки в России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ставки сборов за вылов рыбы и морепродуктов в РФ планируется пересмотреть впервые за более чем 16 лет, они будут увеличены для экспортной продукции. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где рассматривается соответствующий законопроект.

По его словам, инициатива касается "пересмотра размера ставок сбора за вылов, не менявшихся более 16 лет", что "позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней".

"Причем ставки будут увеличены только на те виды рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а на социально значимые, такие как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, - останутся на прежнем уровне", - сказал Мишустин.

Кроме того, продолжил премьер, "правительство предусмотрело механизм предоставления льгот предприятиям отрасли, которые вкладываются в развитие производства, увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России". По словам Мишустина, такие компании "могут получить вычет и оплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах", построенных на российских верфях.

"А вот экспортерам, которые предпочитают вывозить сырье за границу, придется платить в полном объеме", - подчеркнул глава кабмина.

Правительство также подготовило изменения, которые упростят ведение документации для рыболовецких компаний, сказал Мишустин. "С 1 сентября следующего года рыбопромысловые компании смогут получать разрешения на вылов в электронном виде. Также для них разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал, направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам", - отметил премьер.

Зерновой демпфер

Кроме того, правительство России впервые направит регионам свыше 10 млрд рублей в рамках нового механизма зернового демпфера.

"Впервые направим регионам больше 10 млрд рублей в рамках нового механизма зернового демпфера, который был принят этим летом", - указал он.

Он пояснил, что правительство привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке и теперь за счет введения плавающих ставок может предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы.

"Средства для аграриев в этом году выделим 62 регионам. Для каждого субъекта они рассчитаны исходя из объемов полученной продукции", - сказал премьер, сделав акцент на том, что это финансирование позволит компенсировать до половины затрат на производство и реализацию зерновых культур.

"Новый механизм государственной поддержки создает долгосрочные и понятные условия для отрасли и повышает ее конкурентоспособность. Также он формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это укрепляет продовольственную безопасность страны и, самое главное, позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке", - подытожил Мишустин.