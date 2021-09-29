Иран готов экспортировать в Россию услуги медтуризма и автокомпоненты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Иран видит перспективу расширения товарооборота с Россией за счет экспорта автозапчастей, строительных материалов, услуг медицинского туризма. Об этом сообщил ТАСС в среду атташе по торгово-экономическому сотрудничеству посольства Исламской Республики Иран в РФ Ирадж Зареи.

"С точки зрения экспорта Иран для РФ имеет потенциал в отрасли производства автозапчастей, строительных материалов, керамической плитки, ювелирных украшений и в других. Соответственно, РФ имеет свои возможности в промышленной сфере. <…> Мы можем быть успешной принимающей стороной в области медицинского туризма. <…> У нас уровень медицинской науки очень высок. Иран, как и РФ, входит в пятерку стран, которые сумели произвести собственную вакцину от коронавируса. <…> Сложнейшие клинические операции проводятся в Иране, и из многих соседних стран приезжают люди для проведения операций по той причине, что в Иране эти услуги стоят намного дешевле", - рассказал он.

Что касается автокомпонентов, то иранские автомобилестроительные компании недавно приняли участие в двух выставках по автопрому в Москве. "В свою очередь и автомобилестроители Петербурга могли бы принимать участие в иранских профильных выставках и могли бы воспользоваться дешевой, но при этом квалифицированной рабочей силой в Иране. Петербург должен задумываться не только о собственном потреблении, он в то же время является еще и окном в Европу, такое сотрудничество могло бы быть продолжено в интересах обеих стран", - отметил Зареи.

По его данным, товарооборот между Россией и Ираном в 2020 году составил $2,2 млрд. Из этого объема экспорт России в Иран составил $1,4 млрд, а экспорт Ирана в РФ - $800 млн.