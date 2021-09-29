Киев заявил о возможных проблемах с импортом газа из Венгрии на Украину и его хранением

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Заключение Будапештом долгосрочного контракта с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины создаст проблемы с импортом газа из Венгрии на Украину и его хранением в украинских ПХГ. Об этом заявили в Управлении коммуникаций Оператора ГТС Украины.

"Без транзита через Украину в Венгрию и далее в другие страны это взаимовыгодное сотрудничество - под вопросом. И тогда пострадают обе стороны. Возможности осуществления импорта из Венгрии на Украину, хранения газа в украинских ПХГ венгерскими компаниями будут значительно осложнены без наличия физического потока в направлении Украина - Венгрия. То есть потери понесет не только Украина", - говорится в ответе управления на запрос агентства УНН, опубликованном в среду. В компании также подчеркнули, что на сегодня "именно венгерско-украинский маршрут стал наиболее востребованным для импорта природного газа на Украину".

В понедельник Будапешт подписал 15-летний контракт с "Газпромом" на поставку 4,5 млрд куб.м газа в год в обход Украины. Венгрия с 1 октября начнет получать топливо через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Киев заявил о разочаровании данным фактом, предупредил о переносе заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ответ Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинский посол был вызван в венгерское дипведомство в связи с действиями Киева в отношении сделки между Будапештом и "Газпромом". Он назвал "крайне возмутительными" действия правительства Украины, предпринятые через Еврокомиссию и направленные против этого соглашения. В свою очередь МИД Украины вызвал венгерского посла, чтобы уведомить о своей позиции по сделке.