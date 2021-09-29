ФНС разъяснила, как сдавать отчеты о переводах с использованием электронных кошельков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах с использованием иностранных электронных платежных средств - так называемых электронных кошельков.

С 1 октября вступает в силу постановление правительства о правилах предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа (кошельков), предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Нововведение касается правил отчетности по переводам с использованием электронных кошельков для всех категорий налогоплательщиков.

"Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия: электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма более 600 тыс. рублей", - поясняет ФНС.

Список основных иностранных электронных кошельков и примеры заполнения отчетов опубликованы на сайте ФНС России. "Он будет постоянно обновляться и дополняться", - указывает служба.

Сроки сдачи отчетов

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо будет представить до 31 октября 2021 года за третий квартал 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей, поясняет ФНС. Физическим лицам первый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных средств платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

"В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении", - сообщает ФНС.

Кроме того, с 1 октября запрещается использование электронных средств платежа при расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности и предоставлении займов нерезидентам. Ранее запрет на их применение для получения валютной выручки был предусмотрен специальными правилами о репатриации.

Что является электронным кошельком

Чтобы определить, является ли используемое средство расчета электронным средством платежа (электронным кошельком), следует обратить внимание на положения пользовательского соглашения, которое заключается онлайн с иностранным оператором, указывает ФНС.

"Отчет сдавать не нужно, если по соглашению пополняемый баланс учетной записи пользователя может использоваться только для приобретения услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса. К ним относятся, например, покупка игр или другого цифрового контента с использованием баланса учетной записи Apple ID или кошелька Steam", - говорится в сообщении.

Если же налогоплательщик расплачивается в интернет-магазинах с помощью иностранного электронного средства платежа (счета PayPal или кошелька WebMoney), то если за год сумма покупок превысит 600 тыс. рублей, совершенных путем пополнения баланса такого электронного средства платежа, необходимо предоставить отчетность.