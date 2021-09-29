Помидоры в России за неделю подорожали более чем на 10%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Помидоры в России за неделю с 21 по 27 сентября 2021 года подорожали на 10,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Куриные яйца подорожали на 3,5%, мясо кур - на 1,1%. "Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 3,5%, в том числе в 55 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5%, в 22 субъектах - на 5,1-17,2%. В 4 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,3%", - отметили в ведомстве.

По данным Росстата, цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,1%, в том числе в 62 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2%, в 10 субъектах - на 2,1-3,6%. Как сообщили в ведомстве, за период с 21 по 27 сентября 2021 г. выросли цены: на вермишель, чай черный - на 0,7%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, макаронные изделия - на 0,6%, сметану и рис - на 0,5%, молоко пастеризованное - на 0,4%, колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, пшено, соль, сыры сычужные, маргарин, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, рыбу мороженую, творог, хлеб из ржаной муки - на 0,1%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 36 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3,5%. Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1%, при этом в 25 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,5%. Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на огурцы - на 4,2%, картофель - на 1,8%. В то же время, по данным Росстата, подешевели: яблоки - на 2%, морковь - на 1,2%, капуста белокочанная и лук репчатый - на 0,5%.

Картофель в 31 субъекте Российской Федерации подорожал на 0,1-3%, в 28 субъектах - на 3,1-11,4%. Цены на морковь в 48 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-4%, в 15 субъектах - на 4,1-9,7%. Кроме того, снизились цены: на баранину - на 0,4%, консервы мясные для детского питания - на 0,3%, смеси сухие молочные для детского питания, водку, печенье, конфеты шоколадные - на 0,1%.