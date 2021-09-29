Рост цен на бензин в России на прошлой неделе был в 15 раз ниже инфляции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин в РФ с 21 по 27 сентября выросли на 0,02% при инфляции 0,29% в среднем по стране, следует из данных Росстата.

С начала сентября стоимость бензина снизилась на 0,37%, в то же время с начала года цена выросла на 6,25%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 5,2%.

В отличие от бензина, цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции - на 4,14%. За неделю стоимость дизеля выросла на 0,04%, с начала месяца снизилась на 0,08%.

Недельная динамика

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в РФ с 21 по 27 сентября 2021 года выросли на 1 коп. и составили 48,88 руб. за литр,

В частности, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 1 коп. - до 45,94 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 2 коп. - до 49,76 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 выросла на 2 коп. - до 57,59 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 2 коп. - до 50,64 руб. за литр.

С 21 по 27 сентября снижение цен на бензин зафиксировано в пяти регионах, более всего он подешевел в Ханты-Мансийске - на 0,4%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Липецке и Петрозаводске - на 0,9% и 0,5% соответственно. В Москве цены выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,8 до 47,19 руб. за литр, Аи-95 - от 49,59 до 54,09 руб., Аи-98 - от 55,48 до 60,19 руб.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,2 до 46,35 руб., Аи-95 - от 48 до 50,4 руб., Аи-98 - от 57,6 до 59,9 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ с 20 по 26 сентября вырос на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 756 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 3,3% и составило 1 млн 410 тыс. тонн.