Недельная инфляция в России ускорилась до 0,29%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 21 по 27 сентября 2021 года составила 0,29%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,1%.

С начала года потребительские цены выросли на 5,2%. В годовом выражении инфляция на 27 сентября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,14%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 0,5%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и аллохол - на 0,4%, валидол и левомеколь - на 0,3%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 1,1%, зубные пасты - на 0,7%, туалетная бумага - на 0,6%, хозяйственное и туалетное мыло, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, женские гигиенические прокладки - на 0,3%, детские подгузники, пеленки для новорожденных - на 0,2%, стиральные порошки, зубные щетки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры и шампуни - на 0,7%, спортивные костюмы и джинсы для детей - на 0,6%, женские колготки - на 0,5%, майки, мужские футболки, кроссовки для детей и взрослых - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок, смартфоны - на 0,3%, электропылесосы, детские футболки, мужские носки - на 0,2%, отечественные легковые автомобили и сигареты с фильтром - на 0,1%.

Цены на металлочерепицу снизились на 1,7%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 1,3%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию повысилась на 5,2%, проживания в гостиницах 4-5 звезд - на 1,4%, гостиницах 1 звезда и мотелях - на 0,3%. Цены на проживание в гостиницах 2-3 звезды и хостелах, а также путевки в санатории снизились на 0,3-0,7%.