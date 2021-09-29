Власти Дагестана рассчитывают на рост ВРП на 5,1% в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта в Дагестане в 2021 году ожидается на уровне 5,1%, следует из проекта Стратегии социально-экономического развития региона, опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития республики.

"ВРП, в процентах к 2020 году, 105,1 [в 2021 году]", - приводятся в документе целевые показатели социально-экономического развития региона.

При этом, как следует из документа, в последующие годы планируется более заметный рост ВРП - ожидается, что до 2024 года этот показатель будет расти в среднем на 7,17% в год, в 2025-2030 годах - на 9,97%.

В проекте стратегии уточняется, что такие целевые показатели соответствуют целевому сценарию развития, который предполагает мобилизацию внутренних источников роста, а также "опережающий экономический рост на основе эффективного использование имеющегося человеческого, инвестиционного, инновационного, управленческого и интеграционного потенциала республики при масштабной финансово-инвестиционной поддержке федерального центра и реализации прорывных проектов социально-экономического развития республики".

По мнению первого вице-премьера Дагестана Батыра Эмеева, разработка и принятие стратегии развития республики поможет добиться увеличения основных экономических показателей, в том числе роста ВРП.

"Для нас это точка опоры, то, как мы должны развиваться стратегически, планомерно. Да, возможно, там есть некоторые аспекты, которые мы будем корректировать <…> Я уверен, что нам благодаря стратегии удастся много сделать, в том числе [нарастить] ВРП, мы обязаны его увеличить - для этого мы работаем. Мы должны видеть результаты своей деятельности, а рост ВРП и будет этим результатом", - сказал Эмеев.

Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2023 года разрабатывается с января. Во вторник на республиканской конференции была представлена первая редакция стратегии, в настоящее время она доступна для общественного обсуждения - замечания и предложения по усовершенствованию документа принимаются до 11 октября.