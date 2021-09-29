ВТБ продал акции поставщика картофеля для Lay’s и McDonalds

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "ВТБ капитал" вышел из состава акционеров ГК "Иррико". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как следует из информации с сайта "Иррико", компания является поставщиком картофеля для чипсов Lay’s и картошки фри McDonalds.

"Мы подтверждаем, что "ВТБ капитал" вышел из акционеров компании ГК "Иррико". Мы являемся одним из ведущих игроков в сфере прямых инвестиций в России, постоянно изучаем рынок и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности. Вхождение в капитал ГК "Иррико" стало очередной успешной инвестиционной возможностью для группы ВТБ, и мы уверены, что наше участие в проекте заложило прочную основу для дальнейшего развития компании", - сказали в пресс-службе ВТБ.

При этом в банке отказались раскрыть подробности сделки в связи с условиями договора о конфиденциальности.

Ранее на факт продажи ВТБ акций указала газета "Ведомости". Издание отметило, что 28 сентября у операционной компании сельхозпроизводителя - "Центра инновационного развития" - сменились владельцы. Теперь 99,9% принадлежит компании "Иррико", оставшиеся 0,1% - "Ирикко холдинг". До смены собственников "Центр инновационного развития" на 99,9% принадлежала кипрской Irrico Ltd., 0,1% - компании "Холдинг ВТБ Капитал". При этом ВТБ упоминал "Иррико" в отчетности за 2017 год. Тогда в документе указывалось, что банк владеет 65,8% в кипрской структуре.