Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду закрылся разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне. Так, индекс Мосбиржи снизился на 0,17% - до 4058,37 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 0,01% - до 1756,52 пункта.

Доллар на 19:08 мск вырос на 0,02% - до 72,82 руб., евро снизился на 0,54% - до 84,55 руб.

"Накануне на рынках США усилились продажи, в красную зону следом опустились индексы в Азии. Медвежьи импульсы провоцируют угроза банкротства китайской Evergrande, проблема повышения потолка госдолга США, а также "ястребиные" ноты в риторике главы ФРС Джерома Пауэлла", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефтяные цены после попытки штурма отметки $80 за баррель Brent отошли в район $78, чему способствовали укрепление доллара и статистика API, показавшая рост запасов сырья в США за неделю на 4,1 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,3 млн баррелей, добавляет эксперт. Данные американского Минэнерго также подтвердили рост запасов нефти в стране - на 4,5 млн баррелей.

Корпоративный сектор

В лидерах роста на рынке РФ - акции "Интер РАО" (+2,69%). "Китай обратился к "Интер РАО" с просьбой значительно увеличить поставки электроэнергии в страну. <…> Информация о формировании потенциально очень большого рынка сбыта способно значимо отразиться на средне- и долгосрочных оценках потенциального увеличения размера бизнеса и справедливой стоимости компании", - поясняет аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Акции TCS Group также на фоне позитивных новостей. "Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением BlackRock добавила в свой фонд развивающихся рынков акции TCS Group более чем на $40 млн", - уточняет эксперт.

Под давлением оказались акции компаний металлургического сектора - продают бумаги ММК, "Мечела" и "Алросы".

Прогноз

В четверг, 30 сентября, на рынках возможно сохранение неоднородной динамики. Помимо баталий американских политиков вокруг потолка госдолга, китайских рисков и пандемии в фокусе инвесторов будут сведения по безработице в Германии и других странах еврозоны в сентябре, китайские PMI за сентябрь, оценка ВВП США за второй квартал, недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

По мнению Осина, улучшение новостного фона вокруг ряда крупных эмитентов, несмотря на осложнение внешнего информационного фона, выглядит обнадеживающим сигналом для "быков". "Американский фондовый рынок в очередной раз демонстрирует эластичность к шокам, формируемую в результате по-прежнему благоприятной ситуации в сфере денежной ликвидности. На этом фоне завтра преобладают шансы повышения котировок российского фондового сегмента", - поясняет эксперт.

Целевые диапазоны закрытия четверга "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 4050-4090 пунктов, для курсов доллара и евро - 72,6-72,95 руб. и 84-85 руб. соответственно.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 4015-4115 пунктов, прогнозный диапазон доллара - 72,3-73,3 руб.