Хайнань планирует развивать глубоководные рыбные фермы

САНЬЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти хайнаньского курорта Санья намерены активно развивать глубоководные рыбные фермы для защиты морской флоры и фауны. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Садковая аквакультура - это технология выращивания рыбы, моллюсков, крабов и раков в специальных емкостях из мелкой сетки в водоемах и на морском побережье. Расположение таких ферм в морских водах, где естественное течение обеспечивает постоянную циркуляцию воды, позволяет повысить их производительность, ускорить рост выращиваемых морских культур и снизить негативный эффект кормов и продуктов жизнедеятельности рыб на акваторию.

Одно из таких рыбных хозяйств расположено на побережье острова Сидао к югу от Санья. "В настоящее время у нас 98 больших садков, в них мы ежегодно выращиваем около 20 тонн оплодотворенной икры, что позволяет нам получить 150 млн мальков", - рассказал газете представитель этой фермы Ли Бисин. "В год мы получаем более 3 тыс. тонн готовой к реализации рыбы стоимостью около 100 млн юаней (около $15,5 млн)", - добавил он.

По его словам, тропический климат и чистота воды обеспечивают высокое качество рыбной продукции, а также дают возможность выращивать рыбу круглый год. Как отмечает газета, садковая аквакультура является новой "зеленой технологией", которая практически безвредна для морской фауны по сравнению с обычной рыбной ловлей. По данным издания, ежегодно в таких рыбных хозяйствах Санья выращивается более 35 тыс. тонн рыбы общей стоимостью около 2 млрд юаней (около $310 млн). Затем эта рыба поставляется во все регионы Китая.

Как отметил Ли Бисин, акватория курорта Санья очень подходит для таких хозяйств: температура воды колеблется от 22 до 25 градусов Цельсия, поэтому период зимней спячки у косяков рыб на ферме довольно короткий, что ускоряет ее рост и размножение, а циркуляция воды снижает риск распространения заболеваний среди популяции.

Состояние отрасли

Как пишет газета, власти Санья принимают меры для сохранения морской фауны и защиты экологии. Для этих целей в Санья в течение 13-й пятилетки (2016-2020) были построены или переоборудованы 65 рыболовецких судов, водоизмещение самого большого из них составляет 1,1 тыс. тонн. В 2016 году в районе города был введен в эксплуатацию самый современный и крупный в провинции рыболовецкий порт Ячжоу.

Всего в акватории Санья насчитывается 211 садков для выращивания рыбы, а наиболее популярными для выращивания морскими культурами являются морской лещ и кобия.

Как заявил изданию глава одного из таких рыбных хозяйств Лю Цзиньпин, это довольно прибыльный бизнес. По его словам, его компания работает с 2015 года, ее доходы за это время достигли 130 млн юаней (около $20,2 млн). Он отметил, что в ближайшее время предприятие планирует подать заявку на получение еще 7 кв. километров акватории и инвестировать 5 млрд юаней (около $775,2 млн) в приобретение и установку садков и создание соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, власти Санья стимулируют рыбаков объединяться в крупные кооперативы для повышения эффективности и ведения промысла в дальних акваториях.

Рыболовный туризм

Новым направлением для рыбной промышленности острова является так называемый рыболовный туризм. Покупатели таких путевок могут насладиться прогулкой на корабле, водными пейзажами, заняться рыбной ловлей, попробовать морские деликатесы, обучиться хитростям ремесла у рыбаков, а также посетить их родные деревни.

Как отмечает газета, это направление отдыха уже пользуется большим спросом у туристов. Как рассказал изданию Лю Цзиньпин, в настоящее время его рыбное хозяйство планирует начать развивать эту сферу услуг. За последние шесть лет его компания переоборудовала под эти цели три шхуны длиной 56 метров, а также закупила еще три 40-метровых прогулочных яхты. По его оценкам, ежегодно они могут предоставлять такие услуги 30 тыс. туристов.