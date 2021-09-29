Владимиров заявил, что новый терминал позволит утроить пассажиропоток аэропорта Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Строительство нового терминала аэропорта города Ставрополя позволит довести пассажиропоток до 1 млн человек в ближайшие несколько лет, сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона в среду. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 338 тыс. человек.

"Очень бы хотелось, чтобы аэропорт Ставрополя перешагнул в ближайшие 3-4 года цифру 1 млн перевезенных пассажиров, это без расширения не получится", - сказал он.

Новый терминал аэропорта планируется ввести в работу в 2023 году. Расширение инфраструктуры позволит начать работу и в международном направлении. "Сразу же старый терминал будет превращен в международный терминал, точно будем настраиваться на международные рейсы - Армения, Стамбул, с которыми уже проработан вопрос. По вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей будем увеличивать международные направления", - отметил Владимиров.

Строительство нового аэровокзального комплекса за 2,1 млрд рублей началось в аэропорту Ставрополя в сентябре 2021 года. По проекту двухэтажное здание нового аэровокзала площадью около 6 тыс. квадратных метров рассчитано на пропускную способность в 580 тыс. пассажиров в год с последующим увеличением пассажиропотока. Реализация этого проекта позволит снять ограничения по приему крупных воздушных судов.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах (крупнейший на Северном Кавказе) и Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.