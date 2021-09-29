Ульяновские депутаты упростили узаконивание расположенной под гаражами земли

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ульяновского законодательного собрания утвердили поправки в региональный закон "О регулировании земельных отношений в Ульяновской области", согласно которым владельцы гаражных участков смогут предоставить больше документов для подтверждения владения землей под ними. Об этом сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Владельцам гаражей необходимо заказать кадастровый план, затем приложить пакет документов, который отдается в региональное министерство строительства. В совокупности это дает право оформить земельный участок, получить правоустанавливающие документы на гараж и совершать с ним все возможные юридические действия: передавать по наследству, продавать, отчуждать. Таким образом, изменения в закон являются продолжением "гаражной амнистии", а бюджетам муниципальных образований это позволит пополнить налогооблагаемую базу", - приводит пресс-служба слова вице-спикера заксобрания региона Дмитрия Грачева.

Теперь владельцам для подтверждения законного владения участком необходимо предоставить разрешение на строительство гаража или разрешение на ввод его в эксплуатацию, содержащие сведения о том, что застройщиком является именно владелец гаража. Также им могут быть предоставлены документы, подтверждающие проведение инвентаризации территории муниципального образования и содержащие сведения о том, что владельцем гаража является данный гражданин: членская книжка или заменяющий ее документ, выданный гаражным кооперативом, кассовые чеки, подтверждающие уплату членских взносов.