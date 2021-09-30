Прототип системы технического зрения для беспилотников протестируют до конца года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Испытания прототипа технического зрения для беспилотников пройдут до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы национальной технической инициативы (НТИ). Реализация программного комплекса осуществляется на шасси автомобиля Toyota Prius.

"До конца 2021 года запланировано проведение функциональных испытаний прототипа программного комплекса оперативного мониторинга окружающей обстановки", - рассказали там. Речь идет об автономной системе интеллектуального анализа фото- и видеоинформации для использования в беспилотном транспорте и системах анализа обстановки с воздуха и земли в режиме реального времени.

Одно из основных требований к системе - способность выделять в видеопотоке объекты интереса и следить за ними без участия оператора.

Система мониторинга предназначена для самостоятельного построения цифровой трехмерной карты местности, прокладки маршрута, в том числе при отсутствии сигналов спутниковой навигации. Специальные алгоритмы мониторинга позволят беспилотникам подстраиваться под различные дорожные ситуации, такие как плохая погода или бездорожье.

В пресс-службе добавили, что задействованные нейросетевые технологии способны повышать качество обработки информации при наличии шума на изображении, при сложной форме объектов, изменении экспозиции, частичных или полных загораживаниях объекта и других сложных условиях.

Разработкой системы занимается Центр компетенций НТИ на базе МФТИ по направлению "Искусственный интеллект".

О программе

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет" и другие. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".