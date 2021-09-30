Ростуризм предложил субсидировать чартеры из Москвы в Калининград и на Ставрополье

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ростуризм предлагает снять запрет на субсидирование чартерных рейсов в Калининградскую область и в Ставропольский край из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В пункте 26 слова "за исключением полетных программ с пунктом (городом) отправления из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга;" исключить. В пункте 38 слова "за исключением полетных программ с пунктом (городом) отправления из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга;" исключить", - говорится в документе.

Согласно действующему приказу, государство в 2021 году субсидирует чартерные рейсы в 68 регионов, при этом в Калининградскую область и Ставропольский край - за исключением полетных программ с пунктом отправления из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров. Постановление предусматривает возмещение 50% затрат на организацию чартера. Компенсации стали доступны туристическим компаниям, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. При этом число перевезенных пассажиров должно быть не менее 300 человек.

Ранее правительство выделило 1,2 млрд рублей на реализацию этой программы, направленной на снижение стоимости туристических услуг и повышение привлекательности путешествий по России, отмечали в пресс-службе кабмина.