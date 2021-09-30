ЦБ завершил санацию Азиатско-Тихоокеанского банка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России завершил процедуры, направленные на финансовое оздоровление Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). В настоящее время кредитная организация соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО). Предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка мероприятия выполнены. Срок реализации плана участия окончен, в связи с чем завершает действие решение о гарантировании непрерывности деятельности банка", - отмечается в сообщении.

Банк соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России, уточняется в сообщении ЦБ. "Реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Ранее зампредседателя ЦБ РФ, председатель совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Михаил Алексеев сообщал, что прекращение санации банка планируется осуществить не позднее дня, предшествующего дате заключения договора купли - продажи акций.

О банке

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Первый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка в 2019 году был признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. В 2020 году ЦБ перенес планируемую продажу АТБ на 2021-2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателях в условиях пандемии коронавируса.

Новый владелец

17 сентября 2021 года стало известно, что в торгах по продаже 100% акций АТБ победил казахстанская компания ТОО Pioneer Capital Invest. Она предложила наибольшую цену - 14 млрд рублей. В торгах также участвовали Промсвязьбанк и Совкомбанк.

В соответствии с условиями, переход права собственности к ТОО Pioneer Capital Invest ожидается до 1 ноября 2021 года. Кроме того, в соответствии с условиями договора купли - продажи акций АТБ, победитель аукциона до 30 ноября также перечислит Банку России часть чистой прибыли купленного банка за девять месяцев 2021 года.