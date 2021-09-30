Четыре туристических кластера намерены создать в Дагестане до 2030 года

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре туристических кластера намерены создать в Дагестане в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, следует из доклада главы Минэкономразвития республики Руслана Алиева о концепции развития муниципальных образований Республики Дагестан.

"Одним из приоритетных направлений развития муниципальных образований в рамках формирования "Стратегии-2030 Республики Дагестан" выделен туризм. Предполагается создание четырех кластеров в этой сфере", - говорится в тексте доклада, который есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, одним из туркластеров Дагестана должен стать город Дербент как историко-культурный и духовный центр, также планируется создания прибрежного туристического кластера, где будут сосредоточены ресурсы для развития пляжного и санаторно-курортного туризма. В горный туристический кластер включены Сулакский каньон, прогулочные маршруты на водохранилищах, а также древние села Гуниб и Гамсутль, Салтинские пещерные водопады. Еще один кластер, ориентированный на активный рыболовный туризм, включает в себя Ачикольские озера, Аграханский залив и прудовые хозяйства республики.

"Развитие получат также этнографический туристический кластер с включением объектов народных художественных промыслов (Кубачи, Балхар, Табасаран, Гоцатль, Унцукуль) и паломнический туризм", - говорится в тексте доклада.

Как следует из стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года, опубликованной на сайте Минэкономразвития региона, формирование и дальнейшее развитие туристских территорий и реализация внутрикластерных проектов позволит к 2024 году увеличить туристский поток более чем до 1 млн человек, а к 2030 году - более чем до 1,8 млн человек. При этом количество занятых в сфере туризма к 2024 году составит более 12,4 тыс. человек, к 2030 году - 18,6 тыс. человек.

В Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока. В 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек, а в 2019 году - 850 тыс. По данным Минтуризма республики, с января по сентябрь 2021 года республику посетили свыше 820 тыс. туристов.