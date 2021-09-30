Энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после краткосрочного ремонта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области, который 26 сентября был отключен из-за срабатывания автоматики, ввели в работу на номинальную мощность. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в норме, сообщила в четверг пресс-служба "Росэнергоатома".

"В настоящее время энергоблок работает на номинальном уровне мощности. Включение в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. "Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - добавили в пресс-службе.

26 сентября действием автоматики был остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Отмечалось, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.