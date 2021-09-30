Путин отметил возможности РФ и Казахстана в сфере производства экологически чистого мяса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал использовать преимущества России и Казахстана по производству экологически чистого продовольствия, в том числе мяса. Эту тему глава государства поднял в четверг на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

В частности, о некачественном импортном мясе в ходе своего доклада сообщил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. "Сейчас появилась новая проблема, которой не было в прошлом, - это заполнение рынка некачественным мясом, поэтому как никогда актуальны совместные частные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве", - сказал Искалиев. При этом он не стал уточнять, из какого именно государства поступило некачественное мясо.

"Понятно, понятно. Я вас понимаю и понимаю, о чем вы говорите, не будем никого обижать, но полностью с вами согласен, - ответил Путин. - Надо использовать наши конкурентные преимущества и работать на экологически чистой продукции для наших граждан".

Искалиев отметил, что у расположенных рядом с рекой Урал регионов Казахстана есть возможность восстановления экологически чистого экстенсивного пастбищного производства мяса на миллионах гектаров. "Только в Западно-Казахстанской области таких потенциальных пастбищ около миллиона гектаров, думаю, и в российских приуральных регионах есть возможность увеличить производство чистого мяса", - заключил Искалиев.